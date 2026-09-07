Мигранты, избившие полицейских в московском метро, стали у себя дома героями

Юргазета В тот день на платформе станции московского метро «Тульская» случилось событие, запись которого быстро разлетелась по сети и стала предметом активного обсуждения.
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От мвд ничего не осталось колокольцев со своей свитой развалил всё. А на вопрос почему мужики не помогли горе полицейским, потому что также могли бы сесть за причинение вреда незаменимым специалистам из Таджикистана.
Барак это должны быть два трупа , не дожив до суда.
Они изначально едут проинструктированные ведут себя нагло и дерзко, понимая, что им что ничего не будет. Терпеливый русский народ. но всему есть предел А чего им так мало дали!? Нашим, за самозащиту от бандитов, минимум 8 лет дают, а этим, за нападение на полицейских 3,5 года. Может судья таджик??? Он плова обожрался!
Полиция должна при первом подозрении сначала стрелять, а потом документы! До толерастились. В поцессе задержания должны пиз дить до потери пульса, хотя бы 3 раза в день. Реальный срок - тройной по УК!
Кто решил Владивосток сделать нерусским городом, где везде нерусские деньги вымогают и цены рисуют на продукты питания, морят русских голодом и холодом пока не умрут! Кресты везде рисуют и устанавливают и из русских вымогают деньги, имущество, детей воруют и не платят ничего, врут везде, а их никто не штрафует, даже в библиотеках порнуху распространяют во Владивостоке и экономические форумы проводят, в итоге у меня перед окнами азиаты свалку сделали высотой с дом и загородили вид на море, деревья, ямы роют и мусорят везде, но полиция ничего не делает, они их видимо не видят в упор напротив детской больницы на проспекте Острякова