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Мигранты, избившие полицейских в московском метро, стали у себя дома героями

Мигранты, избившие полицейских в московском метро, стали у себя дома героями

Юргазета В тот день на платформе станции московского метро «Тульская» случилось событие, запись которого быстро разлетелась по сети и стала предметом активного обсуждения.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алиночка Кариева
Алиночка Кариева

От мвд ничего не осталось колокольцев со своей свитой развалил всё. А на вопрос почему мужики не помогли горе полицейским, потому что также могли бы сесть за причинение вреда незаменимым специалистам из Таджикистана.

Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Они изначально едут проинструктированные ведут себя нагло и дерзко, понимая, что им что ничего не будет. Терпеливый русский народ. но всему есть предел А чего им так мало дали!? Нашим, за самозащиту от бандитов, минимум 8 лет дают, а этим, за нападение на полицейских 3,5 года. Может судья таджик??? Он плова обожрался!

Профиль пользователя Оксана
Оксана

Кто решил Владивосток сделать нерусским городом, где везде нерусские деньги вымогают и цены рисуют на продукты питания, морят русских голодом и холодом пока не умрут! Кресты везде рисуют и устанавливают и из русских вымогают деньги, имущество, детей воруют и не платят ничего, врут везде, а их никто не штрафует, даже в библиотеках порнуху распространяют во Владивостоке и экономические форумы проводят, в итоге у меня перед окнами азиаты свалку сделали высотой с дом и загородили вид на море, деревья, ямы роют и мусорят везде, но полиция ничего не делает, они их видимо не видят в упор напротив детской больницы на проспекте Острякова