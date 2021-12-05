Статистика COVID-19

5 декабря 2021 года в ЯНАО 131 новый случаф заболевания COVID-19 (за весь период – 59 097) 53 122 человека выздоровели 3 человека умерли (за весь период – 881) 543 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 59 пациентов в тяжелом состоянии, 19 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 8 новых […]5 декабря 2021 года в ЯНАО 131 новый случаф заболевания COVID-19 (за весь период – 59 097) 53 122 человека выздоровели 3 человека умерли (за весь период – 881) 543 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 59 пациентов в тяжелом состоянии, 19 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 262) 123 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 50 835) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.