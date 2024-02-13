Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Текущее обновление операционных уже является вторым за последние 10 лет Как проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках национального проекта «Здравоохранение» Москва реализует крупнейшую программу модернизации медицинской инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии