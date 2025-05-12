В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с обещаниями повышенного кешбэка

Новости внутренней и внешней политики в России

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что в последнее время кибермошенники стали активно использовать Telegram-каналы для распространения новых схем обмана, основанных на обещаниях щедрых кешбэков.