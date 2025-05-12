В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с обещаниями повышенного кешбэка

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что в последнее время кибермошенники стали активно использовать Telegram-каналы для распространения новых схем обмана, основанных на обещаниях щедрых кешбэков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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