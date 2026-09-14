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FiNE NEWS

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Умная розетка Xiaomi Smart Socket 4 поддерживает нагрузку до 2500 Вт и работает без отдельного шлюза

Компания Xiaomi продолжает разработку умной розетки Smart Socket 4, которая доступна для предзаказа на платформе Xiaomi Youpin по цене около 7 долларов (49 юаней).

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