Израиль поставит Словакии систему ПВО Barak MX за 560 миллионов евро Тель-Авив и Братислава заключили соглашение о поставках системы противовоздушной обороны Barak MX.
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Израиль поставит Словакии систему ПВО Barak MX за 560 миллионов евро Тель-Авив и Братислава заключили соглашение о поставках системы противовоздушной обороны Barak MX.
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