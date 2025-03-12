Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны Польши: США возобновили поставку вооружений Украине

Минобороны Польши: США возобновили поставку вооружений Украине

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставку вооружений Украине.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Кто бы сомневался что такое прибыльное дело Трамп остановит. Значит и цели его не о мире между Украиной и Россией. Да мира и не будет, пока русские земли останутся под Украиной. Для установки мира это надо понять всем.
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не США тявкать о мире...Уж кто развязывал войны по всему миру...Так этто и есть США...Война для США...Это бизнес....Они на войне зарабатывают.
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
Стоило ли к Арабам ездить ? Так, амеры и скажите ПОЖАР БУДЕМ ТУШИТЬ КЕРОСИНОМ !!! Придется нам разбираться с &quot;ПОЖАРНИКАМИ&quot;. Все ожидаемо, все предсказуемо. Один лидер международного ОПГ сменил другого. ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ !!! РАБРТАЙТЕ, БРАТЬЯ !!! НАДЕЯТЬСЯ НАДО ТОЛЬКО НА СЕБЯ. У РОССИИ ДВА ВЕРНЫХ СОЮЗНИКА АРМИЯ И ФЛОТ, ТАК БЫЛО, И ТАК ЕСТЬ И ТАК БУДЕТ !!!
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1 д.
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