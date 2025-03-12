Минобороны Польши: США возобновили поставку вооружений Украине

Anatoly Kiselev Кто бы сомневался что такое прибыльное дело Трамп остановит. Значит и цели его не о мире между Украиной и Россией. Да мира и не будет, пока русские земли останутся под Украиной. Для установки мира это надо понять всем.

ВС Вадим Скоробогатов Не США тявкать о мире...Уж кто развязывал войны по всему миру...Так этто и есть США...Война для США...Это бизнес....Они на войне зарабатывают.