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Дмитрий Губерниев: «Заявление Баха – демагогия, сотрясение воздуха. Не вижу шагов, почему и как они нас примут»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха, который допустил участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

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