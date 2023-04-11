Политический эксперт рунета

1 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Конечно китаец её победил и она ему отдалась!Der Spiegel: Берб...
  • holms sherlok
    как только поляки закроют небо турции? все польские самолеты будут летать через америку в обход турции...Россияне нашли «л...
  • КузнецовВВ
    ну-ну. если сезонный весенний паводок объявить сбыванием пророчества то да. оно сбылосьКорчевников заяви...

Bild: украинские солдаты обеспокоены удручающим положением ВСУ в Бахмуте

Bild: украинские солдаты обеспокоены удручающим положением ВСУ в Бахмуте

Солдаты ВСУ не понимают, ради чего они сражаются в Бахмуте. Таким наблюдением поделился немецкий обозреватель Ян Хумин после приезда в город, пишет газета Bild.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх