Эксперт предупредил о симптомах акклиматизации из-за резкой смены погоды

Симптомы, похожие на акклиматизацию, могут появляться даже без поездок — при резкой смене температуры, давления или влажности, рассказал RT научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников.
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