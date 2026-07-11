Эксперт предупредил о симптомах акклиматизации из-за резкой смены погоды

Симптомы, похожие на акклиматизацию, могут появляться даже без поездок — при резкой смене температуры, давления или влажности, рассказал RT научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников.