Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 426 подписчиков

Эксперт предупредил о симптомах акклиматизации из-за резкой смены погоды

Эксперт предупредил о симптомах акклиматизации из-за резкой смены погоды

Симптомы, похожие на акклиматизацию, могут появляться даже без поездок — при резкой смене температуры, давления или влажности, рассказал RT научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии