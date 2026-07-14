В России перестали открываться сайты Google и Github

В работе сайтов Google и Github произошел сбой, следует из данных портала detector404.ru. Российские пользователи массово жалуются на то, что поисковик Google, как и сервис для совместной разработки IT-проектов GitHub перестали открываться без VPN.
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