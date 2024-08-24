БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экспедиция к предкам. Корабли и рыцари Ганзы

Экспедиция к предкам. Корабли и рыцари Ганзы

Рыцарь из Мекленбурга, а также его оруженосец, конь и «сопровождающие лица» нерыцарского звания. Художники Гэрри и Сэм Эмблетоны «Итак, вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским; я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать себе всадников на них?»Книга пророка Исайи, 36:8 История в иллюстрациях.

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