"Зарежут и съедят": коллеги готовы уничтожить SHAMANа

Виталий

Вот истинное лицо нашего шоу-бизнеса. Шакалы. Когда они миллионы гребли за концерты, это было нормально. Доходы их многократно превышали заработок обычных людей (рабочих, инженеров, учёных, врачей, педагогов и т.д.) и ни кто из них не удивлялся. Сейчас проявили свою патриотическую нестабильность, рухнули планы обогащение и они завопили. Считаю, что этой отрасти надо навести порядок, переоценить их стоимость, сравнив с уровнем доходности народа. Я уже писал, что в 70-е годы выход Пугачевой на сцену стоил 7,5 рублей (инфо от конферансье их тех времён). Главное было не деньги, а участие. И не было сомнений в патриотизме. А сейчас одни продажники. У Шамана всё впереди. Только странная любовь у фанатов. 10 лет он пробивался - и не замечали. А год назад чувства воспылали, до оргазма. Видимо потому, что бывшие кумиры показали своё истинное лицо. А свято место пусто не бывает. Талантливый, только не сломался бы. Удачи ему. И вам поклонники.