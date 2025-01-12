Базу НАТО в Румынии будут использовать для начала войны с Россией

Военная база НАТО в румынской Констанце может быть использована в качестве плацдарма для начала войны против России, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, 11 января передает телеканал Digi 24.
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