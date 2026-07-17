Вспомните всех чемпионов мира по футболу в онлайн-игре от Sport24 и FONBET

Победить на чемпионате мира невероятно сложно.Победить на чемпионате мира невероятно сложно. Не зря всего восемь сборных за всю историю выигрывали главный футбольный турнир планеты: Бразилия — 5 титулов; Германия — 4; Италия — 4; Аргентина — 3; Уругвай — 2; Франция — 2; Испания — 1; Англия — 1.