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А не спешите нас хоронить…

Ну даже не знаю, когда у двух этих обалдуев что-нибудь прилично получится! Недотравленные, недострелянные, недовзорванные люди и склады по всей Европе, Навальный этот… Живой и почти здоровый… И вот вам очередной провал Петрова и Ва… Ну да, Боширова.

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