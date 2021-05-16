А не спешите нас хоронить…

Ну даже не знаю, когда у двух этих обалдуев что-нибудь прилично получится! Недотравленные, недострелянные, недовзорванные люди и склады по всей Европе, Навальный этот… Живой и почти здоровый… И вот вам очередной провал Петрова и Ва… Ну да, Боширова.