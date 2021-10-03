Записки колымчанина П187

Славянская доктринаЗаписки колымчанина П187 КУЛЬТ КАРГО + ПЛАНШЕТ + ИКОНА В развитие темы о гаджетах, странным образом, известных нашим пра-пра-пра.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов"В целом человечество вплотную подошло к Пути Ученичества. Его взгляд устремлён вперёд к видению, будь то видение души, лучшей жизни, лучшей экономической ситуации или же лучших межрасовых отношений. Правда, к сожалению, это видение часто искажено, материально ориентировано или неполно, но так или иначе сегодня явно заметно осознание массами «нового и желательного» — чего не было до сих пор. В прошлом видение составляло привилегию лишь интеллигенции, да избранных. В настоящее же время оно присуще массам людей. Стало быть, человечество в целом готово к процессу общего выравнивания, и в этом духовная причина мировой войны. «Острые ножницы скорби должны отделить реальное от нереального; бич боли должен пробудить спящую душу к утончению жизни; корни жизни должны быть вырваны из почвы эгоистического желания, и тогда человек будет свободен», как гласит одна из наиболее мистических станс «Древнего Комментария». Так, пророчески, она описывает конец арийской расы — конец не в смысле завершения, но как окончание цикла ментального совершенствования, предваряющего цикл правильного использования ума в качестве инструмента выравнивания, а затем в качестве прожектора души и направителя личности." Алиса А. Бейли «Лучи и Посвящения», 498Юрий ИльиновЗагадочные колонны озера Кроули в Калифорнии На побережье озера Кроули в штате Калифорния можно увидеть витые колонны, подпирающие каменные своды. Сооружения имеют одинаковый диаметр и напоминают творения древних зодчих времен Античности. Можно подумать, что здесь ведутся раскопки древнего храма или усыпальницы. Но поблизости вы не увидите ни одного археолога, а место «раскопок» доступно для всех желающих. Что это за необычные колонны? Как они образовались? Несмотря на то, что на картах этот водоем фигурирует под названием озеро Кроули (англ. Crowley Lake), с географической точки зрения он таковым не является. Это водохранилище — зарегулированный водоем, уровень воды в котором зависит от высоты дамбы и количества открытых шлюзов. Как раз в этом и кроется часть разгадки. Водохранилище Кроули возникло в 1941 году после сооружения плотины Лонг-Вэлли. До этого момента большая часть его дна являлась сушей, расположенной по берегам реки Оуэнс. После того как часть берега, где сегодня располагаются необычные колонны, оказалась на линии контакта с водой, в силу вступили эрозионные процессы, разрушившие часть мягких осадочных пород. В то же время необычные структуры из твердых пород не подверглись разрушающему влиянию воды и волн, а остались невредимы. Вот так уникальный природный объект, созданный совместными усилиями природы и человека, стал доступен для изучения. Недавно ученые, наконец-то, смогли выяснить, при каких обстоятельствах возникли сами «столбы», которые сегодня подпирают часть побережья. Оказалось, что столь необычные геологические формы возникли в результате взаимодействия холодной талой воды и горячего вулканического пепла. Согласно геологическим данным, около 760 000 лет назад в этом районе произошло извержение вулкана. Вулканическая активность привела к таянию снега и его просачиванию сквозь лежащие ниже слои горячего пепла. Получившиеся в результате этого контакта минеральные соединения по своим свойствам напоминают цемент, они обладают повышенной прочностью и способны противостоять водной эрозии в отличие от окружающих осадочных пород. Общая площадь территории, на которой встречаются причудливые геологические образования, составляет около 400 гектаров. Ученые насчитали здесь более 5 000 колонн различной высоты и формы, в том числе гладкой и спиралевидной. Ученые и местные жители называют это удивительное место калифорнийскими Помпеями. Часть столбов, до которой не добрались волны водохранилища Кроули, до сих пор находится под землей.Комментировать
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