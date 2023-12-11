Путин рассказал о дальнейшем развитии Арктики

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. Освоение Арктики является приоритетом для руководства России. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
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