Европейская пресса заявляет о критической ситуации для украинских военных в Донбассе. В материале швейцарской газеты отмечается, что город Красноармейск, который на Украине называют Покровск, остается последним серьезным опорным пунктом ВСУ в этом регионе.
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