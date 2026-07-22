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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сломанные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Краснощековском районе

Сломанные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Краснощековском районе

Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию Последствия урагана в Краснощековском районе / Фото: Сильный ветер ломал деревья, валил заборы и срывал кровлю со зданий, обрывал линии электропередачи и переворачивал незакрепленные конструкции во время урагана, обрушившегося 21 июля на Краснощековский район Алтайского края.

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