В России с 1 апреля введут некоторые новые требования для водителей

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать некоторые новые правила для водителей. Теперь будут штрафовать иностранцев, которые больше года используют зарубежные водительские права, независимо от наличия вида на жительство или гражданства.
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