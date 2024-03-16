Рогов сообщил о повреждении здания избирательного участка при взрыве в Бердянске

В Бердянске Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройства. Инцидент произошел рядом с избирательным участком, сообщил в своем Telegram-канале председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии