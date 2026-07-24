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Царьград

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The Times of Israel: Перестрелка на Западном берегу привела к жертвам

The Times of Israel: Перестрелка на Западном берегу привела к жертвам

Вблизи форпоста Хават-Гилад на Западном берегу стычка между поселенцами и палестинцами переросла в перестрелку.

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