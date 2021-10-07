И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов

Итогом недавнего виртуального совещания с представителями автомобильной и полупроводниковой отраслей стало требование властей США предоставить подробные данные о цепочке поставок, включая объёмы заказов и производства, до 8 ноября этого года.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии