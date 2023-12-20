Лучшие и худшие даты квашения и соления капусты в декабре 2023 года по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяСогласно исследованиям, в лунном календаре на декабрь остается всего три дня, в которые не рекомендуется заниматься приготовлением капусты.
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