Лучшие и худшие даты квашения и соления капусты в декабре 2023 года по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяСогласно исследованиям, в лунном календаре на декабрь остается всего три дня, в которые не рекомендуется заниматься приготовлением капусты.