Трамп проигнорировал вопрос о нападках Зеленского за договорённости с Россией

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать нападки Владимира Зеленского за договорённости с Россией по дизельному топливу.
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