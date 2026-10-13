Самсонов: Овечкин больше будет нужен «Вашингтону» во второй части сезона

Бывший хоккеист сборной России Сергей Самсонов объяснил, почему форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет больше нужен команде во второй половине сезона.
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