Жители Мангистау меньше всех в Казахстане едят рыбу

В Казахстане заметно просели производство, импорт и продажа рыбы. По данным официальной статистики, в прошлом году, произвели на 20% меньше свежей, охлажденной или мороженой рыбы, чем в 2023-м, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии