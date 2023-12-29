Какой сегодня праздник: 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, отмечаютДень заворачивания подарков С каждым днем, приближающим Новый год, тема подарков становится всё более актуальной, а процессу оформления, тех самых заготовленных к празднику подарков даже посвятили отдельный день.
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