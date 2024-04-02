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Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе"

Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе"

Фото: seminar-beauty.ru В сети разгорается нешуточный скандал, который может стоить если не карьеры, то весьма подпорченной репутации известному пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Комментарии
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Александр Александров
Очередная попытка наброса дерьма на вентилятор?
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2 час.
Анатолий Рябенко
У В.Соловьёва от постоянно получаемой негативной информации произошло помутнение в мозгах и он перепутал хорошее с плохим. Это так есть у всех евреев. Устроив вторую мировую войну и много иных военных стычек и переворотов,  в которых погибло не мало самих евреев это они со слезами на глазах называют ХОЛОКОСТ. Однако, это их не смущает и евреи продолжают убийство мирного населения: Палестина, Сирия, Украина и др.
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1 час.
Геннадий Исаков
Вообще-то претензии по поводу несправедливого распределения помощи пострадавшим, белгородцам надо обратиться хотя бы к своим депутатам. Написать письмо президенту. А по поводу хамства Соловьева подать на него в суд. Неприкасаемых быть не должно.
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1 час.

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