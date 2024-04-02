Оскорбительные высказывания Соловьева в адрес белгородцев, на фоне трагедии в "Крокусе"

Анатолий Рябенко

У В.Соловьёва от постоянно получаемой негативной информации произошло помутнение в мозгах и он перепутал хорошее с плохим. Это так есть у всех евреев. Устроив вторую мировую войну и много иных военных стычек и переворотов, в которых погибло не мало самих евреев это они со слезами на глазах называют ХОЛОКОСТ. Однако, это их не смущает и евреи продолжают убийство мирного населения: Палестина, Сирия, Украина и др.