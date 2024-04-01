Наказали президента: уйдет ли Эрдоган после проигрыша на выборах, как обещал – Bloomberg

Согласно предварительным результатам, опубликованным государственной телекомпанией TRT, на воскресных муниципальных выборах в Турции Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана впервые в истории ощутимо отстала от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии