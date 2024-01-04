В ФШР призвали штрафовать шахматистов за отказ от рукопожатия

Шахматистов, которые отказываются от спортивного поведения до и после матчей, следует штрафовать, регулированием данной проблемы следует заняться Международной шахматной федерации (FIDE), заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
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