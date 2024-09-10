Кто родился 11 сентября

Игорь Николаевич Руденский (62 года), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, научно-производственном объединении «Орбита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии