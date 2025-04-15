NYPD Launches Quality Of Life Division To Clean Up New York City Authored by Oliver Mantyk via The Epoch Times, A new quality of life division within the New York City Police Department (NYPD) will begin its pilot program on April 14.
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