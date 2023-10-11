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Как развить выносливость в плавании — плаваем долго и не уставая

Как развить выносливость в плавании — плаваем долго и не уставая

Полезные советы и упражнения для улучшения показателей и физической формы. © Чемпионат.com Плавание — отличная физическая нагрузка, укрепляющая мышцы и сердечно-сосудистую систему, а также помогающая поддерживать форму.

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