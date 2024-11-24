Почему викинги предпочитали сражаться именно топорами, а не мечами

Настоящие викинги, которых мы знаем благодаря сохранившимся письменным источникам и археологии, имели мало общего с тем, что в подавляющем большинстве случаев показывают творцы в художественных произведениях массовой культуры.
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