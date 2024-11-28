Делимся несколькими советами по уходу за экзотическим растением

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ название: Клен японский (Ácer japonicum) Тип: Цветущее дерево высота: до 10 м Цвет цветка: красный или желто-зеленый Требуемая экспозиция: Частичная тень Требуемый тип почвы: Плодородная, слегка кислая и хорошо дренированная почва Период посадки почвы: осень или весна Период цветения: с апреля по июнь Разновидности клена японского Японский клен — собирательное название нескольких видов клена, произрастающих на японских островах Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Южной Корее.