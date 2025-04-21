В ГД предлагают запретить велокурьерам передвигаться по тротуарам

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Ерёмин рассказал, что для велокурьеров, которые на высоких скоростях передвигаются по пешеходным тротуарам, планируют ввести ограничения.
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