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Осуждённая по двум статьям УК Любовь Соболь покинула Россию

Осуждённая по двум статьям УК Любовь Соболь покинула Россию

3 августа "юрист до мозга костей" (по собственным словам), ведущая программы "Что случилось?" на YouTube-канале "Навальный LIVE", радикальная оппозиционерка Любовь Соболь была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции в январе текущего года.

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