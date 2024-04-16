"Отец современной казахской науки". В РК и РФ празднуют юбилей академика Сатпаева

Казахстан отмечает 125-летие Каныша Сатпаева (1899–1964), одного из основоположников советской металлогенической науки, первого президента Академии наук Казахстана, общественного деятеля с энциклопедическими познаниями в самых разных областях.
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