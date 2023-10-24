Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде

По данным волгоградской полиции, 22-летний водитель незарегистрированного авто без прав после того, как произошло самопроизвольное открытие капота, "намеренно не принял мер по устранению неисправности, продолжив движение".
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