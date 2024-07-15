Месси выиграл 45-й трофей в карьере, обновив мировой рекорд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем 45-го трофея в профессиональной карьере. 37-летний капитан "альбиселесте" сделал это по итогам финального матча Кубка Америки 2024 года против сборной Колумбии, в котором его команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.