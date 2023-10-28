Донецкими силовиками предотвращены попытки незаконного сбыта боеприпасов

Следователями 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по ДНР возбужденно уголовное дело в отношении трех жителей республики, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.
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