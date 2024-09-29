Рузиль Минекаев из «Слово Пацана» снялся в новом выпуске шоу «Что было дальше?» Похоже, что ведущие надеятся на новую волну популярности.
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Рузиль Минекаев из «Слово Пацана» снялся в новом выпуске шоу «Что было дальше?» Похоже, что ведущие надеятся на новую волну популярности.