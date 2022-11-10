Расчеты БпЛА «Орлан-10» ЦВО в зоне СВО ведут круглосуточную разведку районов боевых действий

Они перехватывают переговоры противника, осуществляют радиоразведку, видеосъемку районов дислокации украинских боевиков, а также рассылку СМС-сообщений с призывами сложить оружие абонентам сотовых операторов, которые используют националисты.
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