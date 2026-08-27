ВСУ атаковали ТРЦ в Донецке ракетами Storm Shadow. «Месть за военные провалы»

Пушилин: восемь человек пострадали при ударе ВСУ по торговому центруТРЦ «Донецк Сити», поврежденный в результате обстрела, 26 августа 2026 годаДмитрий Ягодкин/ТАСС ВСУ в разгар дня 26 августа массированно атаковали центр Донецка.
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