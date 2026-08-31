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China Coking Coal Prices Set for Record 46% Monthly Surge

Supply issues have been tightening the Chinese coking coal market for months, pushing the price of the key steelmaking raw material a record 46% in August alone, the biggest surge on record.

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