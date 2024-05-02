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ЦСКА – Зенит: прогноз на матч 2 мая 2024, Фонбет Кубок России

ЦСКА – Зенит: прогноз на матч 2 мая 2024, Фонбет Кубок России

Дата матча: 2 мая 2024 года Место проведения: ВЭБ-Арена, Москва Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей Прежде всего, разберёмся с текущей формой команд и результатами их последних матчей: ЦСКА: В последних 5 матчах забил 7 голов, но пропустил 8.

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