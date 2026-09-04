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Культуромания

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Юрий Быков работает над сценарием о семье и ее силе

Юрий Быков работает над сценарием о семье и ее силе

 Юрий Быков планирует снять фильм о семье. Основной съемочный процесс планируют начать в 2027 году, а на данный момент работает над сценарием, о чем режиссер сообщил ТАСС.

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