Юрий Быков работает над сценарием о семье и ее силе

Юрий Быков планирует снять фильм о семье. Основной съемочный процесс планируют начать в 2027 году, а на данный момент работает над сценарием, о чем режиссер сообщил ТАСС.
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