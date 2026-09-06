The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, thanked the envoys of the US President Steve Witkoff and Jared Kushner for the fact that there were no shelling during their arrival in Kiev.
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